〈北部〉（花蓮）劉曉玫再打買房洗錢 徐榛蔚不回應

2018-11-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部昨召開「三問徐榛蔚」系列二記者會，她質問徐榛蔚說，傅家在二○一三年以七千九百八十八萬元，向徐榛蔚當時擔任董事長的榮亮公司買進一棟大樓，不久後卻又再度以領現或由榮亮匯款方式，將這筆錢領回，傅家為何多此一舉？劉曉玫質疑說「錢轉來轉去，難道不是在洗錢嗎？」徐陣營對此不予回應。

劉：「九五至尊」案 疑左手交易給右手

傅崐萁家族在吉安鄉中山路底一棟高約九層半的大樓，由於在一片農地中拔地而起，相當突兀，每次選舉都遭對手提出質疑。劉曉玫說，前縣長傅崐萁位於吉安的住所廣為人知，大家稱之為「九五至尊」。她質疑，傅家憑什麼能在該地區一片農地當中，蓋一棟九層樓半、極為突兀的豪宅？

劉曉玫說，傅崐萁已逝的父親傅兆林在二○一三年以近八千萬元向徐榛蔚當時擔任董事長的榮亮公司買進「九五至尊」大樓，不久後卻又再度以領現或由榮亮匯款的方式，將這筆錢領回，左手交易給右手。她想質問徐榛蔚，傅家為何多此一舉？如果認為這筆錢是乾淨的，何必轉來轉去？「難道不是在洗錢嗎？為什麼檢方要介入調查？」

理想大地案 劉質疑徐難道不是共犯

「徐榛蔚不能再繼續沉默下去，必須出來講清楚，說明白！」，劉曉玫說，無論是上次的第一問，為何把公務員當成榮亮公司的家臣？還是這次的九五至尊大樓，對手總是逃避回應，涉及這麼多事件疑雲，如今傅崐萁已鋃鐺入獄，徐榛蔚卻始終一再逃避，不敢面對外界檢驗。她要問，這是一個縣長候選人應有的態度和格局嗎？

劉曉玫說，傅崐萁過去涉嫌仲介理想大地公司向徐榛蔚的榮亮公司出售六十二公頃土地，榮亮當天就轉手、淨賺一點六億元。當時，徐榛蔚是榮亮負責人，支票蓋的也是徐的印章。劉曉玫質問，這種行為，難道不是傅家以政治權勢勒住企業的脖子嗎？徐榛蔚難道不是共犯嗎？此事導致外地企業不敢來花蓮投資，徐榛蔚難道沒有責任嗎？

劉曉玫承諾說，若她當選縣長，所有施政一定公開、透明，「沒有黑箱作業」，努力招商，營造投資者良好的投資環境，解決行政上的問題協助投資，隔壁台東縣過去招商成績榮獲經濟部肯定，但花蓮過去九年來，在理想大地案的陰影下，許多大企業對於投資花蓮卻步。