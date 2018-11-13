〈北部〉苗縣選舉結果 估投票日晚上8點出爐

2018-11-13

〔記者張勳騰、洪美秀／綜合報導〕苗栗縣選舉委員會昨召開記者會說明五合一選舉暨全國性公民投票流程及相關注意事項，預計晚上八點多投票結果出爐。四年前的五合一選舉有位里長候選人投票當天在投開票所前戴競選帽子被檢舉，因違反選舉罷免法被重罰五十萬元。苗縣選委會總幹事彭基山提醒政黨、候選人及民眾於投票日不得從事競選或助選活動，以免被重罰。

苗栗縣長政見會 16、19日直播

此外，縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，將於十六日及十九日上午九點在吉元、信和有線電視公司第三頻道連線直播，並安排於晚上七點連續三日錄影重播。

苗栗縣選委會代理主委張錦榮指出，今年地方公職人員選舉首次併全國性公民投票同時舉行，苗栗縣選委會提醒民眾，年滿十八歲的選民即可領投公投票，年滿二十歲以上的選民則可以領投選舉票及公投票。投票順序是先領、圈、投選舉票，再領、圈、投公投票。

苗栗縣五合一選舉有八種選舉票，並以顏色區別，請選民依據選票顏色分別投入票匭。

彭基山指出，政黨、候選人及民眾於投票日不得從事競選或助選活動，違反者依選罷法處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

彭基山表示，因今年公投議題涉及全國性立法原則或重大政策，候選人對各項公投議題無論持贊成或反對態度，皆屬其競選活動一部分，於投票日當天，凡宣傳公投提案者，皆違反選罷法規定。

新竹市長政見會 舉辦兩場次

另外，新竹市選委會表示，市長選舉候選人公辦電視政見發表會十四日及二十日辦理兩場次，市民可透過振道有線電視第三頻道看直播，選民十四日及二十日下午一點半到五點可觀看直播或觀看重播時段，也可分別在十五日及二十一日透過Youtube影音平台觀看政見發表會影片。