〈北部〉被控賄選 南庄農會總幹事告徐定禎

2018-11-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌的南庄競選總部總幹事陳乾安，被無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎陣營告發涉嫌賄選，陳乾安昨天在律師陪同下，也到地檢署按鈴控告徐定禎及辦公室主任徐賢德涉嫌加重誹謗及意圖使人不當選。徐定禎陣營回應，為莫須有指控，不排除反控誣告。

陳乾安昨天表示，農會是公益法人，非公務機關，農會總幹事沒有行政中立的問題。會議每年都舉辦，是例行性發放會員紀念品，18鄉鎮市農會皆然，根本與選舉無關，但徐定禎陣營卻無的放矢，企圖誤導選民。