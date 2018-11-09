〈北部〉荒地變足球場 竹市南寮運動公園啟用

2018-11-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市南寮運動公園昨天竣工啟用，公園內有首座標準足球場和多項運動休閒設施，市長林智堅說，他上任後已投入超過十一億元經費建設南寮，就是希望更多人看見南寮的好，過去荒蕪的土地，如今搖身變為南寮運動公園，看到小足球員追球踢的歡笑聲，讓此處有了活力。

市府投入逾億經費 打造2座足球場

林智堅說，南寮運動公園之前是一片廢土與廢棄物，沒人會想進來，他決定翻轉這片土地，市府投入逾一億元經費，打造標準足球場與練習場各一座，還有槌球場、共融式遊具的兒童遊戲區，橋下也設置兩座籃球場，加上環園區的自行車道，及一座具設計感的景觀路橋，不同的運動設施，可供不同年齡層使用。

林智堅說，過去竹市沒有標準足球場，南寮運動公園竣工除提供市民休閒與運動的場地，更讓喜愛踢足球的朋友可以盡情揮灑。

建設南寮 林智堅：4年內投入11億

他也分享，這些日子他天天到南寮，四年任內已投入超過十一億元經費建設南寮，加上即將通車的南寮大道，將直達漁人碼頭，讓更多人看見南寮的美好，這都是市府團隊努力打拚、改造城市的成果。

工務處表示，南寮運動公園位在南寮漁港附近，面積有六點八萬平方公尺，過去長期閒置，不僅雜草叢生、光線陰暗、蚊蟲孳生，也易成治安死角。改造過程中考量南寮風大、靠海等特性，特別規劃草丘坡地及生態草溝，減少風害及沙塵影響。

市府教育處表示，竹市的足球運動風氣興盛，市府在南寮運動公園打造兩座長寬分別為一百零五公尺、六十八公尺標準規格足球場，分別為比賽與練習場地，將讓足球小將們不再為無場地踢球而苦惱。

建功高中體育組長、同時也是足球教練的歐陽麟表示，竹市有足球隊的學校包含建功高中、培英國中、實驗中學；推動幼兒足球的學校有北門國小、陽光國小、朝山國小及大湖國小等，俱樂部則有足球學校、新竹宇宙聯足球俱樂部等，南寮運動公園竣工可帶動基層足球運動風氣。