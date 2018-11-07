〈北部〉《桃園》「新百王」再推新品 「桃園三金」5連霸

2018-11-07

〔記者李容萍／中壢報導〕市府昨天舉辦「桃園三金」頒獎典禮，市長鄭文燦表揚獲「金牌好店」、「金牌好禮」、「金牌好棧」的九十間店家。其中，中壢的新百王餐廳以「中式客家菜」去年已締造金牌好店四連霸，今年改以「新百王客家油蔥酥」禮品報名金牌好禮獲獎，並獲得穆斯林友善店家認證，跨領域的五連霸成為全場焦點。

鄭文燦表示，市府於去年整合經濟發展局「桃園好禮」、「金牌好店」及觀光旅遊局「桃園好棧」，打造「桃園三金」認證，迄今已認證達四七一家業者；其中金牌好店、金牌好禮自二○○八年以來已認證一九二間餐廳、一六六件伴手禮；金牌好棧從二○一五年起已認證一一三間旅宿業，能獲得桃園三金認證的業者都實至名歸。

新百王主打食安 消費者買單

連續得獎的店家，獲五連霸的新百王餐廳創於一九七九年，第三代經營者主廚簡境宏有感於食安問題不斷，主打「一張菜單追溯食材來源」，推行過程雖遇到許多廠商難以配合，他鍥而不捨找到合作夥伴，菜單印上所有食材供應商QR Code，一掃就能溯源，餐廳入口處也設廠商市集，並透過聯合購物網互相拉抬銷售；餐廳主推「食當季、吃在地、食材溯源、產地餐桌透明化」的十道國門迎賓菜，深受好評。

二連霸店家包括金牌好店五間：匠骰子牛牛肉麵（南崁本店）、日本廚房、中平素食之家、丹馬克咖啡（桃園藝文店）、夏部壽喜燒（桃園南平店）； 金牌好禮一間：双霖茶莊；金牌好棧：大爵商務飯店等十九家飯店、一六八旅館（中壢館）等三家汽車旅館及七家民宿。

穆斯林友善餐廳認證 5家進榜

金牌好店今年新增穆斯林友善餐廳認證，包括「新百王餐廳」、「清真合醬菜—閃妹小廚」、「匠骰子牛牛肉麵南崁店」、「窯主義手拍披薩」，另有獲清真食品認證的「大房豆干」。

今年金牌好店有一○八家報名，選出卅二家；金牌好禮有一三三件報名，選出十七件；金牌好棧有四十二家報名， 有十五家獲得三項標章、十六家獲二項標章，十家獲一項標章，共四十一家旅宿業獲得特色標章。得獎名單可至桃園三金網站查詢（網址：http://gooold.tycg.gov.tw）。