〈南部〉《高雄鐵路地下化後》拆四橋、填四洞 首波12月動工

2018-11-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，平面既有交通立體設施將分階段拆除，近日網路傳聞第一波拆橋作業十一月五日將動工？高市工務局澄清還沒拆橋，是拆橋下隔間，並指首波十二月動工，除了拆四橋、還要填四洞。

拆青海、自立、大順、鳳山青年便橋

工務局說明，預計十二月拆除的四座橋樑，分別為青海、自立、大順、鳳山青年便橋，另將填平四處涵洞︰河邊街、河西一路、同盟路、市中一路；橋樑拆除約需一個月時間，涵洞填平大概需半個月。

鐵路地下化十月十四日通車後，地方頗關心相關立體設施何時拆除？儘管工務局多次宣佈，首波拆除日期預定在十二月，不料近期網路卻傳出施工告示單，指大順橋等立體設施將於十一月五日起拆除，引發民眾議論。

明拆除橋下空間隔間

工務局緊急澄清，十一月五日是拆除橋下空間隔間，不是橋體拆除作業，對於造成民眾誤解表示抱歉。工務局重申，第一波橋樑拆除作業仍訂在十二月，動工前約一個月、也就是最近，會公告各橋樑、涵洞交通導引路線，提早讓民眾熟悉交通動線調整狀況。

工務局指出，鐵路地下化通車後，鐵道局正持續辦理電車線、鐵軌及道碴拆除等作業，市府相關單位也積極進行橋下設施移除、管線遷移、鄰房調查及交通維持設施佈設等前置作業。

工務局強調，無論拆除橋樑主體或填平涵洞，動工前一個月都會公告相關管制措施，不會突然動工。