〈台北都會〉蘇貞昌首場「玩趣總動員」 數千人闖關

2018-11-04

〔記者何玉華、李雅雯、翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出當選後將在板橋興建全台第一座「親子體驗博物館」，蘇辦舉行「玩趣總動員︱親子體驗Party」讓市民感受到他的政見，昨天在板橋第一運動場前廣場登場，一千份闖關卡被索取一空，許多家長帶著孩子排隊闖關，氣氛熱烈；今天下午移師中和四號公園舉行第二場，十日下午在三峽桃子腳國民中小學的風雨操場增辦第三場， 十一日下午在林口社區運動公園加開林口場。

重申親子博物館政見

昨天首場活動，數千名親子排隊闖關，蘇貞昌抵達後受到熱烈歡迎，親切地跟家長、小孩互動；蘇貞昌表示，當選後要在板橋蓋「親子體驗博物館」，裡面可以吹冷氣，有虛擬實境、互動設計、科學的、趣味的，讓孩子從遊戲中學習。

蘇貞昌說，除了「親子體驗博物館」，他的親子政策「扶老攜幼三個關心」，要加速讓新北各種場所都增設托嬰、托幼中心，給年輕人社會住宅、給長輩安養據點，讓新北的福利政策更新更好。

批侯模仿推政見動畫

對於國民黨新北市長候選人侯友宜近日推出「都更三箭」政見動畫，蘇貞昌表示，他早在九月五日就已上架「衝！巨獸退散，都市再生！」的都更政見動畫，已經超過一百萬的點閱率，對手大概看到後也來模仿；蘇並批評說，侯友宜喊出「捷運到哪裡、都更到哪裡」更是打臉自己，捷運通車多年了，為何過去八年都沒做？

蘇貞昌也受訪說，他參選至今已到八十處市場掃街拜票，每一個市場他都重視，到菜市場是很誠意地按著步驟，待一個鐘頭到二、三個鐘頭都有，「不是應付式的只是為了堆疊數字」；他參選以來，官網上的政見多達四萬多字，有八十頁，而對手是只有一頁、一千三百字，不論政見發表或到市場掃街，選民都可以感受到他真心誠意要讓新北更好。