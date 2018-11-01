〈中部〉《台中市議員選舉第十選區選情分析》老將讓位 6新人搶進

2018-11-01

記者蘇孟娟／選情分析

第十選區（中、西區，應選三席，七人參選）今年選戰新人輩出，應選三席市議員中，僅民進黨籍江肇國尋求連任，包括民進黨籍立委黃國書服務處執行長黃守達及國民黨提名的現任市議員張宏年之子張彥彤、公平里長陳駿霖、代表時代力量的原吉龍里長李國禎、無黨參選的柯貞竹及律師參選人吳光中等均是市議員選戰新人，新人爭出頭，七搶三選情緊繃。

中、西區市議員原由綠營黃國書及江肇國佔二席，藍營張宏年一席，黃國書轉戰立委成功，前台中市議會議長、七屆市議員張宏年則決定交棒，僅江肇國尋求連任，老將讓位吸引新人搶進。

江肇國四年前首度參選，即創下「新人傳奇」，票數超越實力雄厚的張宏年與前輩黃國書，榮登當選頭，今年挾四年服務口碑尋求連任。

黃守達頂著台大法學碩士高學歷，另曾任太陽花運動幹部、民進黨青年部主任，歷練豐富加上黃國書全力拉抬，並與江肇國採「分進合擊」，單打獨鬥又聯合競選的選戰策略，盼再創民進黨拿下二席紅盤紀錄。

藍營的張彥彤擁有父親張宏年「超強軍師」指點，與父親累積近卅年的服務績效、資源當後盾，近年也跟在父親旁協助選民服務與歷練，問鼎實力備受看好；同黨的陳駿霖擔任三屆公平里長，深耕地方十餘年，擁有一定支持者，今年挾藍營氣勢回溫，全力衝刺盼讓中西區變天。

從綠營出走的時代力量候選人李國禎在中西區蹲點廿年，除有在綠營服務時期累積的基本盤外，更有時力加持爭取中間選民，實力不容小覷。

前國民黨中常委柯貞竹八年前曾爭取中西區市議員黨內初選，今年首度正式投入市議員選戰，是十選區唯一女性候選人，中西區無婦女保障名額，但她這次雖以無黨籍參選，吸引超黨派支持者，來勢洶洶。

律師出身的吳光中執業十四年也累積不少人脈，無黨籍參選的他，打出「無色覺醒」訴求，盼以專業形象突破藍綠、爭取中間選民認同。