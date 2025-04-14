陽明山大火延燒出動黑鷹直升機灌救 空拍影像曝光

台北市陽明山小油坑旁的山林火警，由於射水困難，空勤黑鷹直升機吊掛水袋滅火。（記者鹿俊為攝）

2025/04/14 17:31

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市陽明山今天上午發生山林大火，由於風勢助長火勢，燃燒面積已達50公頃，消防局出動大批人車到場灌救，同時請消防署協調國搜中心調派空勤總隊直升機灌救，空勤黑鷹直升機NA-709今下午由台中清泉崗機場起飛，共計執行投水3次共6噸，在消防及空勤合力灌救下，火勢於5個多小時撲滅。

警消指出，這起山林火警發生在今天上午11時17分時許，共出動各式消防車46輛、無人機2台、警義消134名灌救，並通報消防署協調國搜中心，派遣空勤總隊直升機前來協助灌救。

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警消指出，起火之初，延燒範圍只有100平方公尺，但由於風勢強勁、火勢持續延燒，目前延燒範圍超過50公頃，火勢侷限在山谷之間。

國搜中心表示，今天下午1時接收申請空勤直升機支援，空勤黑鷹直升機NA-709於1時42分由清泉崗機場起飛，黑鷹直升機於下午2時22分抵達目標區執行空勘後至松山機場加油整補，接著在下午3時30分從松山機場起飛執行投水作業，共計執行投水3次共6噸，下午4時28分將火勢控制、32分將火勢撲滅。現場燃燒箭竹林面積約40公頃，無人員傷亡。

空勤總隊出動黑鷹直升機前往滅火。（記者塗建榮攝）

空勤總隊黑鷹直升機NA-709今下午由台中清泉崗機場起飛，共計執行投水3次共6噸，火勢於5個多小時撲滅。（空勤總隊提供）

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