〈中部〉斗六市長選戰》林慧如打環境牌 林聖爵勤走固樁

2018-11-01

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕斗六市長選舉逐漸升溫，民進黨候選人林慧如獲斗六在地企業與學者推薦支持，她打出環境乾淨牌，當選半年內，要讓斗六成為雲林最乾淨的地方；國民黨候選人林聖爵勤跑基層，全力固樁；無黨籍候選人陳明章則提出第二公托政見。

前國家實驗研究院院長莊哲男及德晃公司董事長許溫德昨天帶領一群斗六學界及產業界人士出面力挺林慧如，強調林是難得的人才，有台灣中心思想價值，不會亂做；林慧如表示，她的核心價值就是清廉、勤政、愛鄉土，清廉就是她的生命。

她也指出，近日挨家挨戶拜票時，發現斗六市有很多三不管地帶的髒亂點，她認為城市的環境衛生，公所責無旁貸，就算不是公所管轄區域也應先清理，如果當選市長，半年內會把環境整理乾淨。

林聖爵則是鴨子划水，勤跑基層，昨中午出席信義里長施耀斐競選總部成立大會，強調目前全力衝刺掃街拜票，爭取市民支持。

陳明章提出推動斗六第二公托政見，並主打二到五歲幼兒免費，希望幫助年輕家庭減輕負擔，搶攻年輕夫妻選票。

遭冒名詐騙借錢 陳威成澄清

另外，虎尾鎮長候選人陳威成傳出有詐騙集團假冒他的名義在LINE群組傳訊息向另名陳姓友人借錢，昨天他特別在LINE群組公開澄清，呼籲所有朋友不要受騙，並向虎尾派出所反映。

國民黨雲林縣黨部為防止選舉過程發生爭議，加上年底大選綁公投，為提升選民的公民意識，昨天發起召募千名監票志工一起來反賄選、反作票。