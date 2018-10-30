〈北部〉查獲52間日租套房 桃園市府開罰516萬

2018-10-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據OTA（Online Travel Agency）線上訂房平台統計，目前桃園市的「日租套房」有三七七個房源，因有公共安全等問題，市府觀光旅遊局從去年下半年查緝以來，已查獲五十二間，開罰五一六萬元，此後業者為了規避查緝，寧可不收本國旅客，造成查緝的難度增加。

鼓勵檢舉 年獎金上限30萬

對此，交通部觀光局祭出檢舉獎勵辦法，凡經民眾檢舉違規旅宿，確定被裁處十萬元至五十萬元及五十萬元以上罰鍰，檢舉者可獲一成五及一成檢舉獎金，每年檢舉獎金卅萬元上限，鼓勵民眾成為「吹哨者」。

躲避查緝 業者不收本國人

觀旅局觀光管理科長李復華表示，桃園市「日租套房」多集中於桃園及中壢兩大都會區，市府自去年下半年開始查緝，至去年底取締了四十四間，成效不錯；但業者發現市府稽查力度增強後，開始與稽查人員「諜對諜」，對住客在入住前都要求查看護照，發現是台灣護照，就寧可不給入住，導致查緝難度增加，今年至目前僅取締到八間。

李復華說，違規經營的房源大多出現在Airbnb（國外訂房平台），但因Airbnb設於境外難以裁罰，僅能依「民宿管理辦法」或「旅館業管理規則」開罰屋主六至十萬元不等罰鍰。

「鄰居、管委會不堪其擾，成為檢舉大宗」，李復華說，「日租套房」多隱身公寓、大樓內，由於入住者生活習性大不相同，曾有中國遊客入住時喧譁聲過大、晚歸干擾鄰居作息，又屢勸不聽，住戶被惹怒而向觀旅局檢舉。

未經消防安檢 衛生也堪憂

李復華說，「日租套房」未經消防及公共安全等檢驗，環境設施也不一定符合衛生規範，甚至有屋主將熱水器放於室內，萬一造成一氧化碳中毒，後果不堪設想，且恐會求償無門。

觀旅局呼籲民眾，若有發現「日租套房」藏身於住家附近，可踴躍提供包括違規事實、時間及地點等相關資料佐證檢舉，協助查緝違規業者。