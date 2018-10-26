〈台北都會〉《基隆市議員選情分析-第五選區》14搶7 現任5人 新秀衝勁足

2018-10-26

記者俞肇福／特稿

基隆市第五選區（安樂區）應選七席（包含一席婦女保障名額），老將、新秀共十四人參選，「十四搶七」的戰況在全市最激烈，綜合評估，有政黨提名的較有優勢，無黨籍選將在藍綠夾殺下需力爭上游；五位現任議員都力拚連任，九位挑戰者有「政二代」傳承父母親的政壇實力，有的在自己的工作圈、生活圈各自努力，戰戰兢兢爭取勝選。

國民黨籍的秦鉦理性問政、俞叁發在基層服務扎實，民進黨籍的陳志成、洪森永、親民黨籍的莊錦田都深耕基層，五位現任議員在既有基礎下持續深耕，選情相對穩定，但面對九位挑戰者來勢洶洶，五人都不敢輕敵。

當過八任的資深議員「媽祖婆」鄭林清良交棒給女兒鄭愷玲，傳承服務地方，在母親人脈加持下，鄭愷玲的競爭條件看好；新人林沛祥擁有博士學歷，父母是前市長林水木、前立委徐少萍，外界也看好他傳承衣缽；民進黨提名的張之豪是蔡英文總統的文稿小組成員，也是學運、社運健將，活力充沛、戰志昂揚；民進黨提名的里長連淑慧，參與義消工作多年，再加上家族力量，爆發力不容小覷。

時代力量的陳薇仲，二十八歲的她是該選區最年輕的候選人，希望替年輕人到議會發聲；醫師李偉華行醫多年，爭取進入議會推動長照工作；警察出身的羅維新、游正義參選，李玉蘭也長期參與警友站工作，三人希望為警察與市民謀福。