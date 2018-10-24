〈北部〉桃園跨年晚會 移師高鐵桃園站前廣場

2018-10-24

市圖12月底在藝文廣場動工

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕再二個多月就要揮別二○一八年，每年年底在桃園藝文廣場舉辦的跨年晚會都令民眾期待，今年因市立圖書館將於十二月底在桃園藝文廣場動工，市府觀光旅遊局透露，今年桃園跨年晚會將移往中壢青埔的高鐵桃園站前廣場舉辦；但對眾所期待的演唱會卡司保密到家，名單將於十二月十一日公布。

估計可容納10萬人 交通便捷

觀旅局旅遊行銷科長陳湘瀅表示，桃園從二○○六年首度舉辦跨年晚會後，每年晚會都選在桃園藝文廣場，但占地僅五公頃的藝文廣場腹地不夠大，加上位處商圈，中正路還有川流不息的車潮，每逢跨年都要出動大批警力、志工疏導交通。陳湘瀅說，今年改至高鐵桃園站前廣場，場地達十公頃，估計可容納十萬人，周邊有高鐵、桃園機場捷運、公車、交流道等交通便捷，可有效紓解交通車潮，這將是跨年晚會舉辦十三年來，首次移師南桃園舉辦。

邀超過10組歌手 卡司12月公布

對於民眾引頸期盼的跨年演唱會卡司，陳湘瀅低調表示，礙於簽訂保密條款無法先行透露，且部分藝人仍在洽談中尚未簽約，但今年將會邀請海內外超過十組歌手，民眾可以期待「今年的卡司絕對不輸去年」！

而去年為了響應反空污，市府取消跨年煙火，改以撒紙花營造雪花紛飛景象的方式替代。陳湘瀅說，今年仍傾向不施放煙火，將與承辦單位研議規劃出更有跨年氣氛的橋段，「帶給市民不一樣的跨年感受，共同邁向新的一年」。