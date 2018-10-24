〈中部〉10元小確幸 嘉市計時喘息托育好貼心

2018-10-24

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府辦理「孕婦產檢補貼車資」措施，讓設籍嘉市的孕婦享有十次產檢時來回二十次的計程車資補貼共二千元，還有每小時只要十元的「婦女育兒喘息服務」，這個小幸確讓嘉市婦幼感受幸福氛圍。

嘉義市長涂醒哲昨率社會處同仁發表三年多來施政成果時說，嘉市長照2.0政策領先全國，已提供二十二項服務，關懷弱勢方面，推出「夢想online計畫」等積極性脫貧措施，獲行政院長賴清德肯定，今年托育補助率先加碼延長至三歲，補足二至三歲補助空窗期，減輕就業家庭育兒經濟負擔。

辛苦媽咪 每月可「放假」16小時

市府社會處長張元厚說，「婦女育兒喘息服務」托育費用由市府負擔九十％，民眾負擔十％，亦即每個家庭每小時申請只要負擔十元，每次至少申請二小時服務，最高不超過八小時，每月不超過十六小時，每個家庭一年最多可申請九十六小時，較高雄市每小時一百四十元、台北市每小時二百元還便宜，「十元的小確幸」讓媽媽們獲得適時喘息與紓壓，去年三月開辦至今共臨托幼兒四○一四人次。

張元厚表示，市府為減輕孕婦產檢舟車勞頓之苦，實施「孕婦產檢補貼車資」，每趟次補貼一百元，最高補助二十趟次，共計二千元，提供孕婦接受產檢時申請搭乘計程車車資補貼，今年元月實施至今共服務四十六人次。

另，「到宅坐月子服務」提供家有二歲以下幼兒的父母四十小時育兒指導服務，每小時二百元費用由市府全額負擔。民眾若有以上需要可洽嘉市居家接育服務中心，電話05-2911685。