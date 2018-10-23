〈台北都會〉柯辦市政顧問會 挨批實為拚選舉

2018-10-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台鐵普悠瑪翻覆事故造成重大傷亡，各政黨宣布暫停競選活動，協助救災，台北市長柯文哲競選團隊雖在第一時間跟進，但柯昨卻照常出席任內首次大型市政顧問座談會，口沫橫飛講了近一個小時後，竟以時間不夠為由，直接進入合影階段，也讓活動瞬間變調，儼然成了柯文哲個人秀。對此，藍綠市議員皆痛批柯為選舉作嫁的意圖明顯，不管名稱為何，骨子裡就是選舉活動，柯口口聲聲說不辦造勢大會，簡直自打嘴巴。

宣布暫停競選活動 卻辦300人大會

柯文哲活動後受訪解釋，市政顧問會議早就排定，市政顧問主要由局處聘請，市長室聘的很少，因此以府的角度召集所有市政顧問，問他們有什麼建議事項。對為何不取消、是否藉機宣傳政績等質疑，柯僅說市政還是要繼續進行，政策本來就是要說明，他認為很正常，且他發現辦座談會，雙向交流是有用的，有些建議收起來可以馬上去執行。

1.5小時座談 聽柯報告政績50分鐘

但昨有近三百位市政顧問參與座談，整個活動流程約一．五小時，並沒有柯文哲對外指出的建議時段，僅柯針對市政發展發表近五十分鐘「報告」，暢談大彎北段、社子島、五大案等議題，而擔任總召集人的親民黨主席宋楚瑜、副總召集人林萬發也各發表三分鐘談話，就直接進入合影階段，且現場包含柯競辦總顧問陳雨鑫、柯文哲女性後援會總會長謝明珠、前悠遊卡公司董事長戴季全等皆現身，加上原定的問答流程取消，外界批評根本假座談之名，行拚選戰之實。

國民黨市議員戴錫欽直言，整個內容與流程安排選舉意味濃厚，不管名稱為何，骨子裡就是選舉。他指出，市政顧問會議最重要的是市政顧問的建議，但整個流程中卻沒有「建言」這塊，反而是市長在談他的個人政績。

戴錫欽批評，柯等於是拿這些市政顧問當幌子，用來包裝自己，推銷他想推銷的政績，甚至吐露一些執政過程中遇到的苦水，為選舉作嫁的意圖非常明顯。

民進黨市議員簡舒培表示，柯不尊重市政顧問，把人叫來聽他做了什麼，把顧問當成選民在經營，另一方面透過這些各領域的專家，去營造出「你看，這些人都挺我的」氣氛，做為競選造勢之用。她認為柯就是因為很在意社會觀感，才會用「市政顧問座談會」的名義，她並以柯曾稱不辦造勢活動反酸柯，根本時時刻刻都在辦造勢大會。