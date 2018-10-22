〈台北都會〉《議員選舉決戰首都系列三》大安文山苗博雅成勁敵 恐擠掉藍綠選將

2018-10-22

〔記者郭安家／台北報導〕年底大安文山區選戰，廿五人搶十三席議員，參選人數是今年北市六選區之冠，若印成橫式選票單，恐長達九十七．五公分。該區僅八位女性參政，這些活在網路世代的女候選人，擅於在網路風向炒話題、打筆戰，讓男性候選人失色；其中在臉書經營粉專三年的社民黨苗博雅，更被現任議員視為勁敵，可能擠掉國民黨或民進黨一席參選人。

大安文山區十三席議員，二○一四年國民黨當選七席（共五十．○八％選票）、民進黨五席（卅三．六九％）、新黨一席（四．九六％）；這裡中間選民不算少，今年出現九個政黨搶票，第三勢力圈競爭激烈，包括文宣強打「捍衛上班族權益」左翼聯盟的黃德北、參與幸町護樹的樹黨共同主席林逸萍、苗博雅等。

網路打筆戰 女將擅炒話題

檢視廿五位候選人臉書按讚，國民黨擁有前馬幕僚光環的羅智強、有九十五萬讚，之前與網友口角上新聞的「現代俠女」王欣儀、有二．四萬讚，前模特兒、主播鍾沛君有一．六萬讚。但國民黨初選落敗、不惜被開除黨籍脫黨參選的王致雅，也因爆笑影片「叫我姐阿～」等影片，就有三．四萬按讚的粉專，王「友柯」後更來勢洶洶，恐瓜分部分藍營選票；藍營今年提八席，增添變數。

民進黨保守提名五席，其中資深議員周柏雅仍習慣用部落格。雖然前三名，阮昭雄二．二萬讚、李慶鋒一．八萬讚、王閔生一．五萬讚，該區「柯黑」議員簡舒培僅六千個讚，近日因質詢台北農產運銷公司議題，與台北市長柯文哲開幹，成柯粉公認「柯黑」；有該區議員評估，簡反而可獲該區鐵綠「柯黑」選民過半支持。

各界原以為時代力量推苗博雅前女友林穎孟參選，會出現「網內互打」，但兩人不互打口水戰。未料，鍾沛君在臉書罵教育部考慮將教課書的居里夫人「改名」，反倒是林大酸鍾，兩人也雙雙獲知名度。苗策略則不打口水，持續經營三年前成立的至今有九．七萬讚的粉專；近期許多現任議員看了民調發現，苗已成為他們勁敵。