〈中部〉爭取老人票》林慧如推醫藥宅配通 張麗善擴大共餐

2018-10-18

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕昨天是重陽節，國民兩黨參選人紛紛端競選牛肉，爭取老人支持。民進黨斗六市長參選人林慧如與縣長參選人李進勇攜手推「醫藥宅配通」，希望公所也編預算補助藥師到宅服務；國民黨縣長參選人張麗善則承諾，只要她當選，老人長青食堂不僅照常舉辦且加菜並擴及全縣。

雲林縣老人人口超過十二萬人，不僅就醫是一大問題，藥拿回家也常不知怎麼吃，林慧如表示，若當選斗六市長，將爭取代表會支持，編列社區藥事照護訪視藥師的交通費，增加藥師參與到宅服務的意願，讓更多藥師提供照護服務。

衛生局長吳昭軍說，縣府相當重視老人用藥問題，如果市公所能介入藥師到宅服務工作，可建構更綿密的服務網絡；另外，衛生局也積極與醫療院所合作，建構遠距看診服務體系，並建構「醫藥宅配通」，正規劃相關配套措施，成立到宅服務的醫師及藥師服務團隊，希望從斗六市先試辦。

張麗善推出「三個安心一個甘心」老人政策，三個安心就是長輩共餐、智慧手環、親屬照顧津貼，為長輩找到依靠，讓長輩被照顧得更周全；一個甘心則是「孫子回家揪甘心」，讓在外謀生的年輕人回到雲林家鄉生活。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄強調，長輩共餐早在張榮味擔任縣長時就已推動，張麗善當選不但不會取消，菜色會更豐盛，並在每個社區及村里都設置長輩共餐據點。