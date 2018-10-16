〈台北都會〉設性產業專區？ 侯友宜︰目前沒規劃

2018-10-16

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨參加網路直播節目，有網友詢問是否開闢全台第一個性產業專區？他表示，目前沒有相關的想法；對於蘇貞昌批評他「官網看不到政見」，他回應說，參選以來積極與選民接觸，已在許多場合發表行動政見，在臉書與LINE社群網站都有政見內容，請老縣長多點關心。

強調臉書與LINE都有政見內容

對於蘇貞昌批評侯友宜只會反深澳、不提政策，侯友宜回應說，深澳燃煤電廠是攸關市民健康及環境生態的重大民生議題，這才是「首要的市政議題」，並非老縣長所說的政治操作，未來要當市長的人必須先清楚表態，請老縣長不要再閃躲或立場反覆，如果連態度都說不清楚，怎麼治理城市？

侯友宜的發言人賴冠群表示，至今已發表十三場行動政見，政策影片都放在「厚友誼競選網站」的影音專區，並連結YouTube網站，每天的公開行程及新聞稿則放在新聞行程專區，都有清楚的政見論述。

另外，針對經濟部指深澳電廠在三年內未開發環評案就自動失效，市府昨天駁斥誤導民眾，環保局長劉和然指出，依環評法規定，開發案通過環評並取得開發許可後，超過三年沒有開發行為應提出「環境現況差異分析及對策檢討報告」，法規並沒有自動失效的字眼，如果要中止電廠開發，台電必須把資料送到經濟部廢止開發許可，再把環評審查結論送環保署廢止，正式公告環評結論失效，他呼籲中央在選前完成法定程序，避免「選前停建，選後硬建」。

新聞局長張其強強調，朱立倫在二○一○年三月底召開的節能減碳委員會，當時是要求儘速審議通霄電廠案，並非預算已遭凍結的深澳電廠，行政院不應選擇性公布、斷章取義。