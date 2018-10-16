〈中部〉席開450桌 鹿港小吃宴今開賣

2018-10-16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的鹿港小吃宴，將在今天上午八點半準時開賣，今年雖然增加到四五○桌，但每人限定只能報名一桌；由於去年現場報名部分，搶得頭香是凌晨四點多來排隊，預計今年排隊額滿時間將更加提早！

今年新增網路報名

鹿港小吃宴將在廿七、廿八日兩天在鹿港鎮文小五預定地舉行，今年新增網路報名，全部四五○桌分別為現場報名一百桌，傳真報名二五○桌，網路報名一百桌，每桌三千元，可以吃到廿九道小吃與伴手禮。

去年4分鐘秒殺

鹿港小吃宴前年報名是六分鐘秒殺，去年則是四分鐘秒殺，曾經報名過鹿港小吃宴的民眾分享「必殺絕技」，最好是現場排隊拿到號碼牌，如果現場排隊已經沒有機會，就趕快進行傳真，要先把報名表填寫好，拿捏好傳真機的撥通時間，在倒數前幾秒鐘，就要按下傳真；今年新增網路報名，則多了一個報名管道。

鎮公所表示，現場排隊部分，會發放號碼牌；傳真機報名部分，鎮公所六台傳真機全開，報名時間開始，會由鎮公所承辦人員一聲令下，傳入的報名表才算數，為了以示公平，將進行傳真機的時間校定；網路報名部分，將以IP來作為辨別，每IP只能報一桌。

備取變正取 機會不多

「備取有希望變正取嗎？」鹿港鎮公所表示，因為報名必須在指定時間內完成繳費，有人因為重覆報名，可能是透過多人同時報名，就會出現報到名但放棄的情況，但每年備取的桌數都很少，都只有個位數。