〈台北都會〉板橋民權段公辦都更動土 2023年完工

2018-10-13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動板橋民權段公辦都更案，昨天動土，基地位於新板特區旁，鄰近萬坪公園，將興建一棟二十八層住宅大樓，共三百一十一戶，市府可分回兩百三十五戶青年社會住宅及青年職涯發展中心，比率約七十二％，預計二○二三年完工。

鄰新板特區 九成九公有地

財政局長黃細清指出，此都更案坐落板橋區民權路與公館街口，面積一一一七坪，其中公有地佔九十九‧七八％，其餘為私有地，鄰近四鐵共構的新板特區，交通便利，原有土地使用效能低，經公開評選，市府與實施者皇翔建設公司簽訂委辦契約，今年九月取得建造執照，將興建一棟地上二十八層、地下四層的住宅大樓，並規劃一百五十坪以上開放空間，未來有廣場、人行步道供民眾使用。

市府將分回235戶青年社宅

市長朱立倫表示，為活化公有土地，市府透過公私合作推動公辦都更，取得兩百三十五戶青年社會住宅，一樓有青年職涯發展中心，實施者並捐贈五千萬元作為未來職涯中心營運管理經費。目前公辦都更建設中的包括三大案（永和大陳社區、新店行政園區及板橋民權段），另有八案規劃及審議中，盼加速執行。

一樓設青年職涯發展中心

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑市府推動都更速度太慢，朱立倫回應，包括前台北縣長蘇貞昌或周錫瑋時代，新北市推動都更速度已進步三倍。

都市更新處長張溫德表示，板橋民權段公辦都更案規劃住宅有三百一十一戶，實施者分回比率約二十八％，市府取得社會住宅與公益空間等約七十二％。

張溫德說明，自二○一一年以來，依據都市更新條例申請重建型都更案有兩百三十四件，其中完成都更程序有六十二件。

目前新北市府推動公辦都更方式為公開徵求實施者，由民間提供技術與資金，市府制定都更規則，提供行政協助，共同活化閒置土地，市府以公有地價值折抵共同負擔。