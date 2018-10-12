〈北部〉首批社宅中路二號 明年初招租

2018-10-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府在全市十二處基地興建四千六百戶社會住宅，以「中路二號」社宅進度最快，預計明年初就公告招租申請，第四季即可以入住，市府昨天公布三種房型租金及樣品屋；值得一提的是，三種房型都提供免治馬桶，此外廚房採用不銹鋼升降式廚具，即使是小朋友、老人家都能夠輕鬆操作。

市府公布 三種房型和樣品屋

市長鄭文燦表示，三種房型為一房、兩房、三房型，一房型十五坪、室內坪數十一．四六坪，一房二廳一衛格局，租金六二五○元、政策戶四千七百元；二房型廿八坪、室內坪數廿二．一八坪，二房二廳一衛格局，租金一萬一千五百元、政策戶八千七百元；三房型卅五坪、室內坪數廿七．五七坪，三房二廳二衛格局，租金一萬四千元、政策戶一萬五百元。

所有房型都附床架、衣櫃、鞋櫃、冷氣、熱水器、廚具，基於衛生考量不附床墊，一房型則另附沙發；汽車車位租金為每月二千元，每戶住宅提供一格免費機車位，第二格起月租二五○元，管理費每坪六十七元另計；政策戶與一般戶差額另由市府編列差額補貼，未來以市民卡作為管理證，磁扣為輔助性管理方式，市府住宅發展處也會進駐，提供更便利、即時的住宅服務。

租金4700元起跳 18歲即可申請

月租從四千七百元起跳，至於申請資格，凡十八歲以上、設籍桃園滿一年或具桃園市就學、就業事實者、家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過四萬七九二二元、不動產總價值低於五四○萬元、未申請租金補貼、包租代管者，即符合桃園社宅申請資格。鄭文燦也解釋，開放十八歲以上符合資格者可申請，也是為了讓剛上大學的年輕人也有入住社宅的機會。

鄭文燦說，社宅申請對象將以「七成青年、三成弱勢」為原則，並採混居概念，承租期限以三年為一期，續租不得超過六年，但符合「住宅法」規定之經濟或社會弱勢者，或符合特殊情形者，市府將另訂標準採專案認定，不受六年租期限制，租期屆滿仍符合申請資格者，可於期滿前三個月申請續租。

「中路二號」社宅除提供樣品屋，也提供線上七二○度環景看屋，意者可至住宅發展處網站查詢，電話329-8600轉301~330。