〈北部〉選議員送水果禮盒 國民黨頭城黨部主委交保

2018-10-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委賴良洲，以無黨籍身分參選頭城縣議員，涉嫌送水果禮盒賄選，宜蘭地檢署指揮警方、調查站赴賴住處搜索，扣得行動電話、水果禮盒包裝盒、競選文宣等證物。檢方訊問時，賴坦承送水果禮盒給樁腳，因無勾串人證及湮滅證據之虞，最後以七萬元交保。

賴良洲向友人透露 絕無賄選意圖

賴良洲因手機被檢方查扣，記者無法得知其回應，但據了解，賴交保後曾向友人透露，因離開政壇一段時間，才會送水果禮盒向過去好友打招呼，沒想到被檢舉賄選，他絕無賄選意圖，司法會還他清白。

宜蘭檢警調大動作查賄，日前接獲情資，指賴良洲八月份時曾贈送蘋果、梨子等價值約二百四十元的水果禮盒給選區樁腳與選民，很多人都收到水果禮盒並有具體名單，檢方立即分案指派檢察官洪景明偵辦。

8人坦承收賄 檢搜索起出證物

檢警調上週陸續約談八名收賄民眾到案，都坦承收到賴所贈的水果禮盒。檢方依證人證詞，前天見時機成熟，持法院搜索票到賴良洲與好友住處等六個據點搜索，查扣手機、水果禮盒包裝盒、競選文宣、筆記本與名冊等相關證物。

賴到案時向檢方坦承，確實有送水果禮盒給選民及樁腳，檢方認為犯罪嫌疑重大，但無勾串人證及湮滅證據之虞，無羈押必要，訊問後以七萬元交保。

應選2席 賴竟以無黨籍身分參選

頭城鎮下屆縣議員應選兩席，國民黨現任議員蔡文益、民進黨林金龍，都獲提名爭取連任。賴良洲是現任國民黨頭城鎮黨部主委，竟以無黨籍身分投入參選，且未遭縣黨部開除黨籍，仍保留國民黨身分，與國民黨提名的蔡文益形同「自家人互打」局面。另有時代力量提名林瑞文、無黨籍劉秋展等共五人參選。