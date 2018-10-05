〈南部〉台東垃圾怎處理 交下屆府會決定

2018-10-05

〔記者張存薇／台東報導〕台東焚化廠未啟用、垃圾靠外運處理，不過因為外縣市目前未幫忙代燒，垃圾堆積越來越多，縣議員章正輝昨天要求縣府提出解決方案，縣長黃健庭坦言，今年底前不會有垃圾危機，但就算縣府欲推動MBT（機械生物處理垃圾系統），建置也要花兩、三年時間 ，現在只能盡量做好評估、研究，讓下一屆縣長、議會決定。

因民眾反對，台東縣焚化廠「備而不用」，章正輝說，台東縣垃圾量堆置逾五萬噸，在外縣市不幫忙代燒的情況下，台東的垃圾越堆越多，造成環境問題，到底該怎麼辦？

環保局長謝清泉說明，全國四座焚化廠老舊，陸續要提升效能、修繕，目前還在尋求其他縣市幫忙處理，但「選舉期間」實在不容易，台東市建農、關山及卑南掩埋場目前還有空間堆放，但「明年就很艱困」，至於MBT評估報告已經出來，預計十一月舉辦公聽會，但仍會面臨環評、處理後去化等問題，建置期也達兩年半。

黃健庭表示，台東縣推動垃圾減量及資源回收後，每天仍有九十到九十五噸垃圾量產生，而焚化廠一天最少燃燒量要兩百五十五噸，啟用焚化廠面臨垃圾量不足支撐營運的情況，其中的落差不是政府財務貼補、就是幫別縣市代燒，而決定採用MBT到真正運轉還要兩、三年，明年起垃圾到底該怎麼處理？現在只能做好前置評估、研究，讓下一屆縣長、議會決定。