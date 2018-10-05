〈南部〉屏縣5合1選舉 8人登記無效

2018-10-05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣選舉委員會昨天審議年底五合一選舉參選人資格，有七人資格與選罷法規定不符、一人死亡，總計有八人登記無效，其中屏東市仁義里長及枋寮鄉保生村長選舉，由於都只有一人登記，參選人被取消資格後，選委會將辦理第二次候選人登記公告。

七人資格不符 另一人死亡

屏縣選委會昨天發表審議結果，屏東縣長三人登記均符合資格；縣議員一〇三人登記、一人資格不符；鄉鎮市長九十人登記均符合資格；鄉鎮市民代表五百三十二人登記、兩人資格不符；村里長八百八十三人登記、六人資格不符、一人死亡。

登記無效的部分包括縣市議員第一選舉區秦鴻明；鹽埔鄉代彭家誠、新園鄉代張肆一；屏東市永安里秦鴻明、屏東市仁義里游英貴、鹽埔鄉洛陽村彭家誠、萬巒鄉泗溝村陳連昌、枋寮鄉保生村葉錦陽、枋寮鄉內寮村潘榮發。

兩村里沒候選人 將辦二次登記

縣選委會表示，秦鴻明、彭家誠因同時登記兩種選舉因此登記無效；張肆一、游英貴、陳連昌、葉錦陽、潘榮發等五人則與選罷法規定不符，因此不准予登記；恆春鎮仁壽里長參選人陳阜格九月二十一日死亡，也取消其登記，並退回保證金。

縣選委會也表示，屏東市仁義里里長及枋寮鄉保生村村里長選舉，均僅有一人登記，由於登記者的資格被取消，該選舉區等於無人登記，將辦理第二次候選人登記公告。

針對部分有案在身的候選人，縣選委會也表示，在候選人名單公告前，若判刑有罪定讞，且候選人執行完畢將能繼續參選，如未執行完畢則將取消其參選資格，候選人名單預計於十一月十三日公告。