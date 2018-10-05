〈中部〉塑膠、豬屎味… 斗南飄臭近月查無果

2018-10-05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「晚上走出門就想吐」、「臭味已持續一個月」、「我們不是次等公民」，斗南地區最近一個月來入夜後空氣中經常夾雜塑膠味或豬屎味等臭味，前天晚上味道更濃烈到令人作嘔，民眾怨聲載道。

晚上走出門就想吐 民怨多

前天下午五點多起，包括斗南鎮田頭、新光、舊社及市區各里都聞到塑膠味，時濃時淡，持續到昨天早上，有民眾「忍未條」在臉書「斗南人讚出來」PO文表達不滿，引起熱議，還有人打電話向環保局檢舉，縣議員蔡東富、鎮代會主席沈暉勛、副主席陳青龍及鎮代沈為祺等人都接到民眾陳情電話。

蔡東富昨天邀集鎮民、環保局前往斗南鎮代會說明，陳姓婦人等人指出，一個月來平均每週會有一、二天聞到臭味，有豬屎味、消毒水味及燒塑膠味，尤其塑膠味很刺鼻，令人想吐、頭痛，前晚味道濃到讓人無法在屋外停留。

昨天清晨味道還未散去，有學生家長說，原本不愛戴口罩的孩子，昨早出門時主動要口罩，可見味道有多難聞。

蔡東富、沈暉勛等人表示，前天晚上接到民眾陳情，環保局稽查員從半夜到昨天凌晨兩點多查察十多處都無所獲，可能有不肖人士在偏僻處偷燒或偷排，也不排除是「境外」飄來。

蔡東富指出，空污情況已造成民怨四起，要求環保局成立專案小組進駐，並行文水利署第五河川局、雲林縣警察局加強巡邏，另在十日內針對轄內Ｒ級資源回收場（Ｒ類指廢塑膠、廢五金、廢電器、廢鐵、廢銅等）進出加強稽查，儘速找出污染源，還給民眾清新空氣。

環局加強追查 籲民眾檢舉

環保局環境衛生科長葉增智指出，環保局已組成專案小組加強追查，也請民眾若發現有可疑偷燒或偷排情況，可撥打檢舉專線0800-556003。