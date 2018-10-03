〈台北都會〉五股泰山輕軌 可行性研究5度被退件

2018-10-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕延宕多年的五股←→泰山輕軌捷運案，每逢選舉就成為地方建設話題，民進黨市議員陳科名昨質詢時關切工程進度；市長朱立倫表示，市政是延續的，下屆市長將持續推動；新北市捷運工程局指出，可行性研究第五次送審被交通部退件，將釐清運量、路線等問題後，修正報告內容再送審議。

朱︰相信新市長會全力推動

陳科名表示，五股、泰山輕軌案的第五次送審，七月十三日又被交通部打回票，進度一再延宕，地方民眾憂心完工恐遙遙無期。朱立倫答覆表示，五、泰輕軌目前仍在規劃中，這是地方共同的期待，市政工作是延續的，相信下一任市長會全力推動。

市府估算 日運量約8.5萬人次

捷運局長趙紹廉表示，五、泰輕軌從二○○九年前縣長周錫瑋時代啟動規劃，二○一二年交通部新訂捷運建設計畫作業審查要點，市府重新提報此案，交通部這次審查的主要意見是因應審查要點修訂，要求評估整體路網並擬定計畫順序，以及確認運量的合理性。依市府估算，五、泰輕軌完工後，每日運量約八萬五千人次，其中往南約四萬三千人次、往北約四萬兩千人次，足以支撐路線的營運成本。

市府將修正報告內容再送審議

趙紹廉說，五、泰輕軌有兩個車站設在二重疏洪道左岸堤防，由於左右兩岸堤防高度不同，為達到兩百年洪水頻率的防洪標準，現有的左岸堤防須調高，因此兩處車站也要配合調整位置，不排除採取類似機場捷運A2站的方式，把車站設在堤防外再以通道連接，不致影響堤防工程，市府將克服困難，把問題釐清後，修正報告再提報續審。

三環三線是朱立倫八年任內的主要政見，除此之外，另有八里輕軌、五泰輕軌及深坑輕軌都在規劃階段。其中，八里輕軌的可行性研究報告於今年四月第二次提報交通部審議，交通部九月回覆要求修正；深坑輕軌的可行性研究報告在今年三月第五次提報交通部審查，市府五月收到函覆審查意見，也要修正內容，預計今年底前再送審。