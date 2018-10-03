〈中部〉草屯10公頃倉儲區 將變更商業、住宅區

2018-10-03

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮市區沿成功路往北長條狀十公頃土地，在五十七年前劃定為都市計畫區內的「倉儲區」，經草屯鎮都市計畫二次通盤檢討變更為商業區和住宅區，歷經十多年終獲內政部同意，鎮公所上月已送縣府轉內政部，一核定就可發布實施，未來將可增加建蔽率和容積率及可做營利使用，吸引投資建案，帶動商機。

位處繁榮區塊 原鐵道早已廢掉

草屯鎮的「倉儲區」面積約十公頃，早在一九六一年就劃設，當初劃設是因從日治時期到當時，草屯鎮有「中南線鐵道」，倉儲區就是沿鐵道劃設，但鐵道廢掉數十年，倉儲區也不合時宜，且經由發展，倉儲區已成為最繁榮的區塊，有市場、餐廳和KTV，是草屯最熱鬧的地區。

草屯鎮公所從九二一地震後進行都市計畫二次通盤檢討，歷經十多年終於獲得內政部都委會同意變更為商業區和住宅區。

建蔽率和容積率都將放寬

草屯鎮長洪國浩表示，變更案只要等內政部核定就可發布實施，未來有七公頃是商業區，三公頃是住宅區，建蔽率和容積率都放寬，土地使用強度增強，相信會有投資建案進來。而變更後也能讓滿是低矮屋舍的老舊聚落，能有新的容貌，區內的店家或住宅也不用再被質疑「為何這裡是倉儲區？」。

洪國浩也說，變更案核定實施後，該區塊內的土地價值提高，現有住宅不用繳費回饋政府，但若要作商業用途、增建，小面積的土地就繳納代金，以地價乘以百分比來計算，先前試算過三十坪土地（約九九．一五平方公尺），商業區約繳十四萬元，住宅區則約十萬元；惟若土地面積大於一千平方公尺就要整體開發，即捐出十％土地作為公共設施。