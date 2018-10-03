〈中部〉嘉市LED路燈修復快 民眾超有感

2018-10-03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕各界緊盯「嘉義市擴大換裝LED路燈暨維護案」服務效率，日前南京路一路燈桿被撞歪，有傾倒之虞，廠商獲報於九小時內完成換裝新桿，符合契約規定廿四小時的完修時限，而根據市府工務處統計，八月處理一百五十四件路燈故障案，平均一件花十‧七小時完修，民眾表達「很有感」。

以往修復常需三天 甚至二、三週

工務處長李建賢表示，以往傳統路燈維修期程視故障情形而定，如僅路線故障，約花二、三天修復，若還要購置零件，就要耗時二、三週。

民眾於九月十日行經南京路近興業西路口，發現一路燈桿疑遭車輛撞凹桿身而朝車道歪斜，廠商當天上午九點五十分接獲轉報就派工換桿，晚上六點五十完工，展現高效率。

八月平均一件十‧七小時修復

港坪里長李茂山說，某晚發現玉山路、育人路路燈故障失明，打電話通知廠商修理，隔日早上就修好，「廿四小時內修好係金ㄟ」；而之前有里民反映LED燈太亮，影響農作物成長，也是通知廠商處理，透過裝設路燈遮光罩或調整照明方向獲得改善。

李建賢指出，嘉市LED路燈由中央補助一億三千萬元換裝一萬三千盞，另由市府分九年編列一億七千萬元，換裝剩餘燈具及路燈維護，得標廠商須提供十年包含換裝燈具、維護、保養、修繕跟巡查等服務。

李建賢說，廠商建置路燈資訊管理系統，民眾可用手機掃瞄燈桿上的二維條碼（QR-code），線上報修及查詢修復進度，或撥打0800-612219通報，廠商會於廿四小時內維修完畢。