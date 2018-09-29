〈北部〉紓解桃園市區停車 文昌公園地下停車場動工

2018-09-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合捷運綠線工程動工，桃園火車站前的中正路將進入交通黑暗期，為解決桃園區市區停車問題，市府申請前瞻計畫補助，耗資四．六三億元於文昌公園興建地下兩層停車場，完工後可提供三一七個汽車停車位、二五○個機車停車位，市府昨舉行開工典禮，預定後年四月完工。

可提供317個汽車位、250個機車位

市長鄭文燦表示，前瞻計畫將補助桃園興建七座停車場，文昌公園為第一個開工的工程，除了興建地下停車場，地面設施也讓居民透過參與式預算進行規劃，最後決定興建共融式遊戲區，提供兒童與市民活動休閒空間，同時也會設置管理中心以及咖啡廳、廿四小時便利商店，提升夜間取車的方便、安全性，而過去公園常有遊民聚集，將由社會局協助至收容所。

地面將設置管理中心、咖啡廳

鄭文燦表示，桃園舊城以景福宮、文昌宮、十五街庄土地公廟、西廟為核心，文昌公園正是桃園舊城所在地、具有悠久歷史，若施工期間挖掘到古城牆，將會停工並留下遺址，融合成公園的一部分，作為文化歷史教育素材；另，配合景福宮周邊商圈活化、捷運綠線陸續動工，文昌公園對面的桃園77藝文町也已正式營運，桃園舊市區將會全面動起來，文昌地下停車場的興建，也能緩解未來各項建設施工期間的交通狀況。

交通局長劉慶豐表示，捷運綠線貫穿桃園區中正路，全部是地下潛盾施工，未來捷運施工期間，中正路交通會受到影響、進入交通黑暗期，尤其是桃園火車站到慈文路段屬於老城區，道路只有兩線道，屆時兩旁路邊停車格將全部取消，而文昌公園距離火車站只有六五○公尺，到市區中正路不到四百公尺，文昌公園地下停車場完工後，將可解決桃園火車站前商圈的停車問題。