基隆港碼頭貨櫃車司機疑低頭看手機 慘遭另輛貨櫃車輾斃

蕭姓貨櫃車司機今天上午走在基隆港西岸19號碼頭貨櫃車聯合調度中心前車道上，疑低頭看手機，慘遭另1輛貨櫃車輾斃。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/11 11:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆港西岸19號碼頭貨櫃車聯合調度中心，今（11）天上午發生1起死亡車禍，1名蕭姓貨櫃車司機在步出調度中心時，疑低頭看手機，未注意往來車輛，遭到他左後方側駛來的貨櫃車輾過，港警發現蕭男躺在地上已無意識，趕緊通報救護車急救，並將肇事車輛攔下追查事發原因，男子送醫急救1小時後仍傷重不治。

據指出，肇事的張姓貨櫃車司機駕車行經肇事路段時，車速並不快，疑似因為駕駛座位置高度，未注意走在他車前的蕭男，加上蕭步行穿越肇事路段時，未注意往來車輛，背對著貨櫃車走在車道上，才會發生這起憾事，不過，肇事原因仍有待基隆港務警察總隊刑警隊等單位勘驗後釐清。

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基隆港務警察總隊新碼頭中隊警員張達欣今天上午8時40分，發現有名男子躺在在基隆港西19號貨櫃車聯合調度中心前車道上，趨前查看赫見該男子已無意識，趕緊通報港消救護車將他送醫急救，男子送抵急救1小時後仍傷重不治。

港警總隊調閱聯合調度中心監視器發現，55歲蕭姓男子今天上午從貨櫃車聯合調度中心（貨櫃車司機休息室）走出後，被59歲張姓男子駕駛的貨櫃車輾過，張男駕車輾過蕭男時並未察覺異狀，還是被港警發現後攔下遭扣車後才知道肇事，目前正在接受警方製作筆錄釐清肇事原因中。

港警總隊指出，事故前，蕭男進入聯合調度中心拿取所需證件，並做短暫休息後，準備回到他的貨櫃車後繼續載貨，想不到還沒走到車上就被另1 輛貨櫃車輾斃。

蕭姓貨櫃車司機今天上午走在基隆港西岸19號碼頭貨櫃車聯合調度中心前車道上，疑低頭看手機，慘遭另1輛貨櫃車輾斃，港警調查釐清死因中。（記者林嘉東翻攝）

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