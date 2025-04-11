瞎扯前衛福部長陳時中採購疫苗A一億美元 高院判吳子嘉須賠200萬

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

2025/04/11 11:18

〔記者楊國文／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉前年公開指稱政府採購BNT疫苗貪污，時任衛福部長陳時中採購疫苗Ａ了1億美元，陳時中不滿吳虛構情節，侵害其名譽，提起民事訴訟，求償新台幣1000萬元，台北地院審理認定吳子嘉言論與事實不符，未經合理查證，損害陳時中名譽情節重大，判吳應賠償300萬元；吳不服上訴，高等法院認定陳名譽受損情節重大，但考量疫苗採購已在歷次公開資訊獲得一定的澄清，今改判吳應賠償200萬元，可上訴。

此外，針對吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元，前行政院長蘇貞昌亦提起民事訴訟，求償新台幣1000萬元，台北地院去年11月判決吳須賠償90萬元。

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陳時中提告主張，吳子嘉前年5月20日在電視台網路直播節目中，指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「看到合約之後，我們就可以把陳時中相關長官通通抓去判刑抓起來」、「後來把這個合約變成封存30年不准看」等話。

另外，前年8月、9月間，吳子嘉在他經營的YouTube節目中，指「如果陳時中簽約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人貪污賺1億美金」等話，誣指他洽談BNT疫苗採購時意圖貪污新台幣30億元，使大眾誤認他洽購BNT疫苗過程涉有貪污犯行，已損害他的名譽權重大，求償1000萬元。

吳子嘉辯稱，他是針對我國政府採購BNT疫苗的重大公益事項發表相關言論，應受言論自由最大限度的保障。當時政府對疫苗採購資訊不公開、不透明，他依據證人提供的訊息、對話紀錄及文件作為消息來源，也確信有相當可信度，經合理查證，無侵害時中名譽權的意圖。

台北地院指出，吳子嘉在YouTube網站發表的言論，指稱陳時中在BNT疫苗採購過程中有民進黨立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出定金5000萬美元，以及疫苗採購價格與實際上有總計1億美元價差，故陳時中、前行政院長蘇貞昌等人在此疫苗採購過程中有貪污或貪污未遂情事。

北院審理認為，吳子嘉的言論為事實性言論，雖然是基於監督政府目的，對於疫苗採購此具有重大公益事項發表言論，應受言論自由保障，但必須證明與事實相符，或經過合理查證，才不具侵權行為損害賠償責任。經調查，並傳喚證人出庭作證，證明吳子嘉的言論與事實不符，且未經合理查證，應對陳時中所受名譽權侵害負侵權行為損害賠償責任，審酌吳的加害程度等情形，判吳應賠償300萬元。

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