〈南部〉東琉線公船保養 下午5點後沒船搭

2018-09-26

〔記者葉永騫／琉球報導〕往返屏東東港與離島琉球鄉的東琉線交通船公船欣泰號今天將進廠保養，時間長達一個月，使得琉球鄉公所經營的公船全停航，琉球鄉民搭乘民營船隻每次得多花四十元，鄉公所表示，已請託民營業者加開清晨七點的早班船，至於晚班船停開後，下午五點以後就沒有船隻回小琉球，請民眾特別注意。

欣泰號維修一個月 夜航沒業者接手

東琉線交通船公船共有兩艘，分別為服役二十一年的「欣泰號」及十五年的「吉祥如意號」，「欣泰號」去年花費一千三百萬元大保養後投入營運，每天有八個航次往來東港及小琉球，主要任務在於清晨七點小琉球居民及學生前往東港的早班船，及晚上六點四十五分從東港返回小琉球的末班船，是琉球鄉民主要的對外交通工具。

另一艘公船「吉祥如意號」因為三台主機老舊，加上船隻噴射系統故障，維修保養費預估得花上四千萬元，鄉公所沒錢修理，已停駛近二年，向中央爭取經費也沒有著落。

琉球鄉公所表示，欣泰號維修期間，已委託東琉線民營業者協助清晨的運輸，但是晚上六點四十五分從東港夜航回小琉球的船班，因為危險性高，加上載客率低，民營業者不願接手，下午五點以後就沒有船班回小琉球。

民營船隻停靠在小琉球的白沙尾港，與公船停靠的大福漁港不同，必須要轉乘機車或請家人來接，交通較為不便，但搭民營船的好處就是船班高達三十一個航次，時間選擇較有彈性。

若改搭民營船 鄉民將多花40元

東琉線交通船公營全票單程二百元、琉球鄉民優惠價六十元，民營為二百三十元、琉球鄉民優惠價一百元，公船改搭民船每趟船票將多四十元，對於學生及上班族影響較大。