〈台北都會〉新北首例讓售公地 和平社區推自主都更

2018-09-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新店區的和平社區已歷經半世紀，建物老舊、環境不佳，衍生公共安全疑慮，因土地多是公有地，居民「有屋無地」，都更難度高，市府規劃讓售土地，輔導住戶購地後辦理自主都更，全案已送市議會審議，如果通過將成為全市首例，但居民擔心買不起土地，希望市府以優惠價格讓售。

安置避水患300餘戶 屋齡50年待都更

市府財政局財產開發科科長張志益指出，和平社區基地約一萬四千八百多平方公尺，土地多為市有地或國有地，使用分區是住宅區，早年政府為了讓新店溪畔居民免於水患，集體安遷於此，民眾承租公有地興建房屋，共有三○六戶，另有六戶佔用，每戶室內面積從三坪到二十坪不等。

張志益表示，和平社區的屋齡老舊、已約五十年，當地巷弄狹窄，房屋增建情形嚴重，加上社區前後被兩處整體開發區包圍，有都更的迫切性，但居民只有建物的產權，並無土地所有權，若採行公辦都更，三十坪房子只能分回八坪，不敷使用需求，市府擬將出租的土地讓售給現住戶，協助居民以地主身分籌組更新會，自行推動都更，市府將媒合資源，由都更處介入輔導。

周邊土地每坪逾百萬 住戶盼給優惠

當地和平里里長吳振輝的太太說，社區多數房屋都有漏水、壁癌等問題，每戶單層面積從三坪、六坪、八坪及十坪不等，空間不足只得往上加蓋，居民很希望都更改善生活品質，但對於執行方式與分配仍有疑慮，且多數住戶經濟狀況不佳，若土地價格太貴，大家還是買不起，希望市府以優惠價格讓售；也有居民說，盼市府協調銀行提供優惠利率貸款。

根據和平社區周邊已開發的土地行情，每坪約一二○萬元至一五○萬元不等，市府讓售價格是以當地市場交易價格取平均值，但民眾擔心買不起，市府的美意只是「看得到卻享受不到」。

簽約5年內取得建照 須信託、預告登記

對住戶反映土地太貴，張志益說，居民已有自主都更的共識，市府研擬配套措施，例如承租人從買賣契約簽訂日起，五年內必須完成都市更新事業計畫及權利變換計畫審議，並取得建造執照，否則將由市府原價買回土地，承租人可以用貸款支付購地款，但為了避免取得土地產權後移轉第三人，或因財務問題遭強制執行，必須辦理信託與預告登記，若此案推展成功，可望推廣到其他地區，但前提是土地必須為市有地或國有地。