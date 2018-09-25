〈北部〉中壢萬人封街烤肉 今年沒炭煙

2018-09-25

〔記者許倬勛／中壢報導〕桃園市新都心生活文化協會連續十七年，結合中壢區公所周邊十七處社區，封街舉辦「中秋節聯歡烤肉晚會」，吸引一萬多人同歡，儘管昨天雲層太厚賞不到月亮，現場依舊熱鬧滾滾，不減民眾烤肉的好心情，今年為響應環保首度改以卡式爐烘烤，少了炭煙瀰漫但肉香依舊。

連辦17年 首次改用卡式爐烘烤

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，昨天下午四點開始封閉街道，讓居民將桌椅、卡式爐、食材飲料等全搬上街烤肉，雖然天公不作美，因雲層太厚看不到月亮，但上萬民眾扶老攜幼上街烤肉相當壯觀，居民們分工擺桌、備料，今年少了生火過程，早在下午五點多，SOGO商圈周圍就已飄出陣陣香味。

協會理事長謝岩介表示，二○○二年結合公所周邊社區首度舉辦萬人封街烤肉獲廣大回響，之後每年中秋節，萬人封街烤肉成了居民期盼的重要活動；烤肉採團體報名、以十人為單位，成本一千多元，扣除新都心生活文化協會、各社區管委會補助，一組只要自費約三百元，等於一人卅元就可以吃到好料，非常划算。

省時環保 肉香瀰漫 有人說不夠味

首次參加封街烤肉的葛姓民眾說，以往中秋節都是到長輩家烤肉，第一次和這麼多陌生人一起「佔領」街道三個多小時，感覺非常新鮮，不過少了「炭燻味」，食物吃起來總覺得不夠味，可惜加碼買了萬把塊的高檔牛肉。每年都來參加這項盛事的吳小姐，則滿意今年改用卡式爐烤肉，她說，烤肉最怕的就是臭味纏身，且用卡式爐方便環保又省時，沒有嗆人的木炭煙味，空氣清新許多，樂見新制延續下去。

內壢消防分隊長藍御禎提醒，卡式爐雖然方便攜帶，但只要瓦斯罐本身遇熱，容易造成罐內壓力過大爆炸，因此安裝時要注意和爐子是否緊密接合，且鍋具面積不宜過大、蓋住瓦斯區域，也要在通風處使用。