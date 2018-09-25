〈北部〉中壢萬人封街烤肉 今年沒炭煙

2018-09-25

〔記者許倬勛／中壢報導〕桃園市新都心生活文化協會連續十七年，結合中壢區公所周邊十七處社區，封街舉辦「中秋節聯歡烤肉晚會」，吸引一萬多人同歡，儘管昨天雲層太厚賞不到月亮，現場依舊熱鬧滾滾，不減民眾烤肉的好心情，今年為響應環保首度改以卡式爐烘烤，少了炭煙瀰漫但肉香依舊。

連辦17年 首次改用卡式爐烘烤

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，昨天下午四點開始封閉街道，讓居民將桌椅、卡式爐、食材飲料等全搬上街烤肉，雖然天公不作美，因雲層太厚看不到月亮，但上萬民眾扶老攜幼上街烤肉相當壯觀，居民們分工擺桌、備料，今年少了生火過程，早在下午五點多，SOGO商圈周圍就已飄出陣陣香味。

協會理事長謝岩介表示，二○○二年結合公所周邊社區首度舉辦萬人封街烤肉獲廣大回響，之後每年中秋節，萬人封街烤肉成了居民期盼的重要活動；烤肉採團體報名、以十人為單位，成本一千多元，扣除新都心生活文化協會、各社區管委會補助，一組只要自費約三百元，等於一人卅元就可以吃到好料，非常划算。

省時環保 肉香瀰漫 有人說不夠味

首次參加封街烤肉的葛姓民眾說，以往中秋節都是到長輩家烤肉，第一次和這麼多陌生人一起「佔領」街道三個多小時，感覺非常新鮮，不過少了「炭燻味」，食物吃起來總覺得不夠味，可惜加碼買了萬把塊的高檔牛肉。每年都來參加這項盛事的吳小姐，則滿意今年改用卡式爐烤肉，她說，烤肉最怕的就是臭味纏身，且用卡式爐方便環保又省時，沒有嗆人的木炭煙味，空氣清新許多，樂見新制延續下去。

內壢消防分隊長藍御禎提醒，卡式爐雖然方便攜帶，但只要瓦斯罐本身遇熱，容易造成罐內壓力過大爆炸，因此安裝時要注意和爐子是否緊密接合，且鍋具面積不宜過大、蓋住瓦斯區域，也要在通風處使用。

  • 桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊十七個社區封街烤肉，吸引上萬人參加。 （記者許倬勛攝）

    桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊十七個社區封街烤肉，吸引上萬人參加。 （記者許倬勛攝）

  • 桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊十七個社區封街烤肉，吸引上萬人參加。 （記者許倬勛攝）

    桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊十七個社區封街烤肉，吸引上萬人參加。 （記者許倬勛攝）