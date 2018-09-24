〈台北都會〉信義市場改建 丁提新規劃

2018-09-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨市長參選人丁守中昨下午到建國花市掃街拜票，談到附近的信義市場改建，丁表示，今年四月曾現勘信義市場，發現內部十分老舊；他認為可在信義市場蓋文創園區，下面保留大的空間繼續做市場，上面可以做青年創業育成中心。對於附近的ＡＩＴ（美國在台協會）舊址將開闢為音樂圖書館計畫，丁也說，周邊居民仍有意見，等他上任後將整合意見，提出不同規劃。

位於北市信義路、建國南路二段的信義市場興建於五十三年，從前市長馬英九就企圖活化，但因市場處評估，改建案為多目標使用建築物不具自償性，若改建為國宅，依法一樓也只能做超級市場，導致原本信義市場攤商流離失所。市場處主秘王夢龍昨表示，信義市場已經整修完畢，目前在等攤商搬回，未來將觀察市場活絡情形再決定是否改建，否則就會朝向收回整體規劃。

柯市府規劃在信義路三段的舊址興建台北音樂與圖書中心，不僅要擴建台北市立圖書館，也打算將台北市立樂團進駐，預計二○一九年興建。

另一方面，媒體也詢問國民黨新北市長參選人侯友宜將在九月卅日競選總部成立當天辦「百大電音趴」，侯昨受訪表示歡迎台北市長柯文哲及台南市長參選人林義豐參加，唯獨沒提到同黨的丁守中。丁守中說，自己沒有意見，並說大家都各有各的行程。