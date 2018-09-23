〈南部〉連假空拍機出動 即時掌握4處路況

2018-09-23

〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋節連續假期第一天，高雄市區主要道路車流湧現，交通大隊首度採用無人空拍機掌控，針對易壅塞路段及風景區，整合交通局、國道高速公路局設置「路況即時影像」網頁，可隨選隨看，藉由即時影像掌握路口交通狀況，避開塞車熱區。

提供中正、九如等交流道路況

交大副大隊長翁仲義表示，警方運用空拍機多於偵辦刑案，或拍宣導片居多，這是警方首度運用在交通路況掌握，初期將提供中正、九如、楠梓交流道及大中路匝道共四處路口，飛上約四、五百公尺高空，將即時影像傳輸回來，即時影像可上交大粉絲頁點選連結瀏覽。

交大督察組長吳武煌自掏腰包，花三萬五千元買了空拍機，飛行距離約直徑四公里、高度五百公尺，空拍時間可達廿分鐘，吳組長無償提供交大執行空拍重任，交通部最新規定，明年八月空拍機操作將採考照制度，警方也會配合、因應，吳組長也成種子教官，教練員警成為操作手。

交大指出，固定式監視器因鏡頭視野固定及佈設數量限制，當發生突發性壅塞、交通事故、大型活動時，恐無法全盤掌握狀況，交大將於中秋節假期實施空拍機交通監控勤務，利用空拍機高空拍攝特性，將視距範圍由點擴大成面，便利判別壅塞成因、回堵範圍等，提供勤務調整、調度參考外，更能提供用路人最直接、最真實的即時路況服務。

據了解，屏東縣警局曾採輕航機空拍掌控即時路況，高市警方再一突破，採取安全性高的無人空拍機，利用中秋節連續假期試辦，若成效如預期，將擴大採購服役。