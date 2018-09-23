〈北部〉《花蓮鄉鎮市長選舉》卓溪鄉選情分析 再對戰 兩強相爭各有勝算

2018-09-23

記者花孟璟／專題報導

下屆卓溪鄉長選舉二人參選，爭取連任的國民黨提名現任卓溪鄉長呂必賢（布農族），對上無黨籍的原民會賽德克族專任委員督溪．嗨岱，上一次兩人捉對廝殺是在二○○九年的縣議員選舉，由呂必賢當選。這次再度碰頭，由於卓溪鄉有縣議員、鄉長配票的傳統，鄉長是布農族、議員就是太魯閣族，且因九合一選舉，鄉長、議員同時選舉，選舉結果平添變數。

卓溪鄉僅立山村居住太魯閣族人，其餘五個村都以布農族為主要人口，不過卓溪鄉歷年來不成文慣例是，鄉長、縣議員在第九選區（山原）不會由同一族擔任，例如上屆的卓溪鄉長蘇正清是太魯閣族、因此布農族的呂必賢當選議員，現任的呂必賢鄉長時期，就由太魯閣族的蘇忠亮擔任縣議員。目前縣議員第九選區也同樣有現任太魯閣族縣議員蘇忠亮、布農族的卓溪鄉代表會副主席高小成對抗，選戰如何合縱連橫令人好奇。

督溪．嗨岱曾當選二屆鄉代表，小英總統當選後聘為原民會賽德克族專門委員，參選過鄉長、議員都未能當選，這次捲土重來；呂必賢四年下來政績包括專家諮詢協助農民改善農業生產環境、改善部落安全，並舉辦紀念大分事件活動、承辦全國布農族運動會、收回綠海天際渡假村自營布農族園區等，雙方都盼爭取選民認同。