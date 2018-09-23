〈北部〉中農博開幕 林聰賢力薦4縣市農特產

2018-09-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中彰投苗四縣市聯合舉辦的「中臺灣農業博覽會」，昨天在苗栗縣立體育場旁熱鬧開幕，即日起到十月十四日，展出四縣市的特色農產、農業成果，出席開幕儀式的農委會主委林聰賢也歡迎民眾造訪全國規模最精緻、展出內容最多元的農業博覽會。

即日起至10月14日展出

今年中臺灣農業博覽會，以「幸福農業新食尚」為主軸，規劃有幸福苗栗館、品味南投館、彰化優鮮館、花現台中館、農業成果展示館、農村繽紛館、農業機械展示館等七大主題展館。七大展館風格獨具，充份展現各縣市美麗的農村風情、農創休閒特色，讓民眾以深入淺出的方式，體驗農業文化的多層次面貌。

4縣市主題館內容豐富多元

幸福苗栗館展現苗縣農產的生產、生態、生活及六級產業，呈現山城農業之美及人文風情；花現台中館為今年台中世界花卉博覽會暖身，館內設有花博主題區，民眾可以體驗繽紛多彩花卉。

彰化優鮮館以「樂活農村、安全農業、多元通路」呈現彰化豐富的優鮮蔬果、好米、花卉、漁畜與休閒農業；品味南投館以「農業+文創+觀光」，將傳統農業與文化創意產業結合，展現南投農業與文創新風貌。

博覽會昨天由林聰賢、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、苗栗縣長徐耀昌、台中市長林佳龍、彰化縣副縣長林明裕、南投縣副縣長陳正昇及立委徐志榮、陳超明等共同宣布開幕。林聰賢致詞時表示，中彰投苗四縣市的農產量，雖然不是最多，但是最精緻、最多元，歡迎民眾造訪。

徐耀昌表示，長達廿三天的展期，每週六日都有四縣市輪流規劃的舞蹈秀、樂團演唱、有獎問答、趣味競賽、還可品嚐四縣市在地特色美食，內容精彩，讓民眾好看好吃好好玩及好康一把抓！