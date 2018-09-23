〈中部〉花博花卉採購 中彰投苗逾6成

2018-09-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕中彰投苗四縣市首長會議昨日在苗栗舉行，除通過四十七項新增合作提案，並共同簽署花博台中宣言。市長林佳龍說，「台中的花博、也是台灣的花博」，台中花博植栽花卉採購，中彰投苗在地植栽花卉數量超過六十％，真正嘉惠農民。

四縣市首長會議昨天舉行

四縣市首長會議昨舉行，林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣副縣長林明裕與會，此次會議通過四十七項新增合作提案，中彰投苗區域治理平台合作邁入第四年累計已達二七一案，合作內容包括捷運綠線延伸彰化、捷運藍線延伸南投等。

林佳龍說，中彰投苗區域治理平台秉持「跨縣市、跨議題、跨黨派」原則，四縣市的合作相當全面且密切，其中一九六項合作案已解除列管，執行率高達七十三％，並看到交通、民防治安、農產觀光、空汙防治等實質成果，區域治理是趨勢，中部成功建立典範。

花博採購 嘉惠四縣市農民

他又說，農業是區域治理平台重要項目，尤其台中花博植栽採購，中彰投苗在地花卉數量超過六十％，真正嘉惠農民，同時也規劃彰化、南投、苗栗館，並規劃縣市週專屬優惠活動，感謝農委會的支持，從中央到地方共同舉辦的花博，歡迎大家一起來。

市府農業局說，苗栗縣舉辦的中台灣農業博覽會，也結合台中花博行銷，台中花博採購植栽，包括台中的文心蘭、火鶴花、茉莉、金盞花、杭菊、金蓮花、芳香萬壽菊、天人菊、水果鼠尾草、蒲公英、金銀花、四季桂花；苗栗的龍船花、山黃槴、越橘葉蔓榕、山芙蓉、台灣欒樹。

彰化的芙蓉菊、日本女真、天使花、腎蕨、銀紋沿階草、擎天鳳梨（橙）、天堂鳥蕉、紫葉擬美花、垂筒花、馬利筋；南投的鐵線蕨、石鹼花、麒麟菊、洋繡球、紫錐花、彩色海芋（黃粉紫）、白鶴芋（白）等等，真真正正嘉惠農民。

農業局表示，花博展場也規劃彰化、南投、苗栗館，搭配農夫市集販售在地農特產品，讓農民直接實質的參與花博，向國際推廣台灣在地優質農產品。