〈南部〉明年度總預算初審通過 房屋稅收入 刪減六千萬

2018-09-22

〔記者蔡文居／台南報導〕市議會昨天完成台南市一○八年度地方總預算暨附屬單位預算初審，歲入部分，房屋稅收入被刪減六千萬元。歲出部分，教育局補助私立幼兒園公共化經費（含育兒津貼）二億九千多萬元，議會要求教育局明年公立幼兒園至少應增加兩班，否則預算不得動支。

南市明年度總預算歲出歲入各編列八百六十三億餘元，市議會昨天審完教育局歲出預算後，接續審查明年度地方總預算暨附屬單位歲入預算，並採逐條審查。由於歲入預算除了中央補助款外，主要都是地方行政規費、罰款及稅收等，議員王峻潭表示照這樣審法，審到明天也審不完，建議改採整本審查，與會議員無異議通過。

但議員蔡育輝主張房屋稅科目應刪減八億元。市議員邱莉莉表示，房屋稅如統刪八億元，短差太大，市府要調整恐有困難，因今年歲入預算有前瞻計畫補助款，規模已比去年縮小，加上配合年底選舉提早編列，編列比較保守，短差八億，政府在執行上恐窒礙難行。

市府財稅局長沈盈如、主計處長陳淑姿也表示，今年預算因編得比較緊，核算也嚴格，如刪減八億，已經審查通過的歲出預算，相對也要減少八億元，執行會有困難，而且也會影響地方建設。

蔡育輝說「那刪二億好了！」沈盈如說「五千萬啦！拜託啦！」經討價還價，最後房屋稅收入刪減六千萬元。擔任主席的議員李坤煌宣布台南市一○八年度地方總預算暨附屬單位預算一讀通過，房屋稅刪減六千萬元，由市府自行調整，隨後宣布散會。