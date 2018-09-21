〈北部〉控奇異果議題抹黑 林姿妙陣營懸賞10萬

2018-09-21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，被指鼓勵農民在三星鄉栽種不適合台灣平地種植的奇異果，林陣營痛批斷章取義刻意誤導，祭出懸賞十萬元反抹黑獎金反擊。

下屆宜縣長選舉有五人登記參選，林姿妙民調支持度暫居領先，對於對手陣營攻擊，林陣營多採冷處理因應，昨罕見主動出擊，但林姿妙本尊並未現身。

國民黨十四日在三星鄉大隱村舉辦農業座談會，林姿妙也到場開講，談起農產品行銷及奇異果話題，事後有媒體擷取影音檔片段，以「林姿妙農產座談狂結巴，農民：要種奇異果？」為題報導，網路上更傳出林姿妙鼓勵農民在三星鄉種奇異果，但奇異果是溫帶藤類植物，不適合台灣平地栽種，批她從頭到尾不知在說啥。

林姿妙陣營發言人黃定和說，林姿妙當天暢談農產品行銷，主張由政府帶頭認證，另舉紐西蘭奇異果行銷案例作為借鏡，訴諸他山之石可以攻錯，不料，有心人士誤導為叫三星農民種奇異果，根本是假議題真抹黑。

之後播放事發當天錄影畫面，澄清絕對沒有鼓勵三星農民種植奇異果，黃定和說，若有鼓勵栽種等相關言論影片，懸賞十萬元，針對不實傳言保留法律追訴權，呼籲鄉親用選票還林姿妙公道。

林姿妙陣營發表聲明，「有候選人以人身攻擊，或近乎抹黑手段打泥巴戰，林姿妙深表遺憾，民進黨已在中央、地方執政，試問這些年來，宜蘭人生活有過得更好嗎？ 盼停止惡質抹黑歪風，讓選舉回歸本質。」

綠營：不便評論 但盼林參加辯論會

對此，民進黨宜縣黨部主委黃建財說，懸賞十萬元是林姿妙陣營家務事，民進黨不便評論，期盼林姿妙及國民黨羅東鎮長參選人吳秋齡參加辯論會，一起接受選民的檢驗。

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