〈中部〉耕耘特教40載 徐寶琨激發潛能

2018-09-21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府昨在玉山國中舉行教師節表揚大會，一百二十九名特殊優良教師、優良教保人員及服務滿十年以上資深優良教師獲獎，其中，北興國中特教老師徐寶琨耕耘特教四十載，耐心陪伴學生反覆學習、激發潛能，榮晉資深優良教師，她受訪說會堅守教育崗位到屆齡，退休後要當志工，繼續服務特教學生。

獲選嘉市資深優良教師

北興國中校長張金龍表示，徐寶琨對先天條件不足的身心障礙生總是不厭其煩地教導，啟發其潛能，有名聽力損失八十分貝的學生，小學四、五、六年級各讀兩年，升上國中與同學出現溝通障礙，常發脾氣、摔桌椅，徐寶琨用筆與他交談，也教其他學生認識聽障、失聰人士，逐漸改善該生適應不良情形，他畢業後還購贈藤椅謝師恩。

蘭潭國中教務主任郭禮瑜是特殊優良教師之一，他曾兼任輔導組長，辦理「發現生命的力量」等生命教育活動，號召學生組樂團、街舞團，表演募款捐給社福團體，學生有成就感，也學會付出。

郭禮瑜說，曾有名男學生國二時不愛念書，常睡過頭、蹺課，三年級參加生命教育活動發現可以跳舞，因此每天到校練舞、不再蹺課，他激發學生的學習動力，透過看似平常的活動，帶給不平凡的經驗，讓他們了解微小的力量，經過累積也可以很偉大。

謝聖雅、鄭振銘獲教育部師鐸獎

此外，林森國小學務主任謝聖雅、玉山國中教務主任鄭振銘榮獲教育部師鐸獎，昨也接受嘉義市長涂醒哲表揚。