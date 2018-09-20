〈南部〉登革熱升溫 三民區又通報疑似病例

2018-09-20

〔記者方志賢／高雄報導〕高市登革熱疫情升溫，三民區出現三例確診病例後，又接獲通報疑似個案，卅多歲女性發病後，連三天到三家診所就醫，診斷均與登革熱無關，因症狀未改善，十八日掛急診快篩陽性，才被通報疑似病例，但須二次採血確認。衛生局提醒，今年登革熱確診病例部分伴隨腹瀉等腸胃道症狀，不容易診斷出來，各醫療院所應提高警覺。

高雄市三民區安發里有兩例確診病例，三民區寶龍里一例確診病例，正興里十八日又通報疑似病例，此疑似病例居住地與寶龍里個案居住地距離僅一百一十公尺。

衛生局表示，這名疑似病例本月十一日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，十二、十三、十四日至三民區三家診所就醫，因症狀未改善，十八日至醫院急診就醫，抽血檢查登革熱快篩NS1陽性，並被通報疑似登革熱，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離。

到3診所就醫 將調查有無延遲通報

衛生局指出，這名疑似病例連三天到三間診所就醫，三間診所的診斷均與登革熱無關，有無涉及延遲通報，現已啟動調查，因登革熱為第二類法定傳染病，根據規定，遇到疑似症狀者應於廿四小時內通報，若有知情不報事實，將對醫師處九萬到四十五萬罰鍰。

旗津區十三里 滅斑大掃蕩

因應旗津區登革熱疫情，高市府昨舉辦旗津區十三里「滅斑大掃蕩」防疫動員，執行旗津區高風險場域巡查及各里孳生源清除整頓工作，副市長蔡復進期許全民共同徹底清除環境髒亂及積水容器，遏止登革熱疫情蔓延。