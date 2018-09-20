〈中部〉日治墓碑 鹿港鎮史館收留10年

2018-09-20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮史館有墓碑，就直接放在館外？鹿港鎮公所表示，這大約是十年前因為歷史巷弄施工所發現，當時認為是日治時代墓碑，決定先帶回鎮史館再說，由於第一公墓正在進行清塚，也發現值得保存的碑刻，未來考慮在納骨塔內設專區來陳列展覽。

鹿港鎮史館原為鹿港街長宿舍，日式風格建築也被列為歷史建築，這兩塊日治時期墓碑，就被放在鎮史館高架下方的空間，從鎮史館後方的草地就可以看到，但知道的人並並不多。

歷史巷弄施工發現

鹿港鎮公所指出，這兩塊墓碑並非是整理公墓發現的，而是大約在十年前，因為進行歷史巷弄鋪面改善工程時所發現，原本施工人員以為是「壓艙石」，但翻過來一看，才發現是日治時期的墓碑，詢問附近民眾均非其家族所有，因為覺得日治碑刻年代久遠，也捨不得直接丟棄，決定先搬回鎮史館再說，因為直接擺放室內也怪怪的，就先放在鎮史館高架建築的下方。

未來將移置納骨塔展出

鹿港鎮公所主秘林威任表示，這兩塊碑刻目前所放的地方，並不會日曬雨淋，由於日前在第一公墓清塚作業，文史工作者陸續有發現值得保存的碑刻，這些有文史價值的碑刻也移到納骨塔內的空間存放，未來在納骨塔有規畫展覽專區時，也將把鎮史館的兩塊墓碑移到專區展出。