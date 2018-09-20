〈中部〉每天10件 南投消防局捕蛇全國最多

2018-09-20

〔記者謝介裕／南投報導〕時序入秋，南投縣天氣依舊燥熱，蛇類驚擾民宅通報捕蛇案件仍居高不下，據南投縣消防局統計，七月迄十九日止，合計受理的捕蛇件數近九百件，平均每天約十件，件數之多居全國之冠，令基層消防人員疲於奔命。

圖書館見蛇蹤 議員訪民宅也遇蛇

在過幾天就是中秋節，不過，因秋老虎發威，高溫天候下，縣內蛇類出沒仍十分頻繁，除了住家、倉庫外，也有民眾在社區圖書館看書看到一半，突然發現桌子底下出現「蛇蹤」，被嚇到奪門而出通報消防人員前來捕捉。

民進黨縣議員張志銘最近在竹山街頭進行家戶拜訪行程時，也曾在一處民宅碰到屋主一打開門後，一條錦蛇從門縫鑽出的意外，他立即通報竹山消防分隊並與消防人員一起合力捕捉，類似「小龍亂入」情況，不勝枚舉，也令消防人員大呼吃不消﹗

消防員衝第一線 農業處負責後援

縣府農業處副處長林美珠說，今年七月起，捕蜂業務已委外辦理，捉蛇方面因講究時效性，且具有高度危險性，目前仍由消防局負責，至於蛇類捕獲後的暫置場所、野放等後續工作，及消防人員所須捉蛇器材、裝備等相關經費，則由農業處全力協助提供，換言之，農政及消防單位在捕蜂業務已「分家」，但捉蛇仍「分工合作」。

南投消防局副局長陳興傑表示，全縣十三鄉鎮市總共有二十二個消防分隊，相信消防弟兄也都能認同農業處的看法，且基於民眾安全考量，該局只要接獲捕蛇通報案件，一定會在第一時間趕往處理，避免民眾被蛇咬傷的意外發生。

七月迄十九日 高達八九四件

據消防局統計，今年受理捕蛇的件數，七月三三一件、八月三一四件，九月迄十九日止，也高達二四九件，合計八九四件，與夏季五、六月合計八四七件，相差無幾，顯示縣內捕蛇工作似乎已無季節性分別，且件數之多高居全國之冠，消防局救護指揮科長張國洲分析說，可能與南投山高水深的地理環境有關，還好絕大多數是無毒的錦蛇，迄今也無接獲蛇類咬傷人的事件發生。