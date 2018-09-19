〈北部〉秋節搭國道客運 轉乘宜蘭市區公車一段票免費

2018-09-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今年中秋假期交通疏運，國道首次在連假前、後一天，實施上午六點至下午三點免收費，蘇花公路蘇澳至崇德段也首度在連假禁行二十一噸以上大貨車，另外，搭國道客運到宜蘭仍享八五折，若在縣內轉搭客運，享有市區公車一段票免費優惠。

中秋假期二十二至二十四日共三天，宜蘭縣政府交通處分析，國道五號連假首日南下車流居多，最後一天以北上車流為主，預估單日平均交通量南北雙向可達七萬輛次，南下車流集中在前兩天的上午及下午，北上集中在後兩天的下午至午夜。

交通處指出，全國國道首度實施上午六點至下午三點免收費，原有凌晨零點至清晨五點免收費照常施行，連假前兩天，國五南下上午七點至中午十二點啟動高乘載管制，後兩天下午兩點至晚上九點，換成北上高乘載管制。

蘇花公路蘇澳至崇德段 禁行21噸以上大貨車

蘇花改及蘇花公路部分，交通處分析，蘇花改通車路段往花蓮方向的車流量，在二十一日到二十二日上午七點前達最高峰，每小時車流量達九百輛次，就會發生壅塞狀況。

交通處將協請警方，在蘇花改前端與末端的交通瓶頸點作交通疏導，委由蘇花改交控中心，依車流狀況調整號誌秒數，至於蘇花公路蘇澳至崇德段，在中秋連假禁行二十一噸以上大貨車，禁行時間是二十二日上午五點至下午五點，二十三、二十四上午九點至下午五點。

行駛國五的國道客運業者同意增加直達車班次，持續試辦「市府轉運站─傳藝中心」、「板橋轉運站─羅東」臨時路線；台鐵也將加開北、宜、花區間快車，提供北宜一百元優惠票價，普悠瑪及太魯閣列車發售無座票，每班限發一百二十張，無座票打八折。