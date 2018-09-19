〈北部〉又見濫墾 寶山觀光要道山坡光禿

2018-09-19

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣府接獲陳情，指寶山鄉有人濫墾山坡地，稽查發現，在寶山鄉雞油凸段八分寮小段擅自開挖整地，削闢邊坡的何姓地主，今年六月被依水土保持法開罰後仍持續回填，且疑竊占國有地，將全案移送新竹地檢署偵辦。

本報在五月間披露，寶山鄉主觀光道路竹四十三線三峰路沿線，雞油凸段三叉凸小段、雙峰段多筆地號，分別被縣府查獲彭姓、羅姓男子未經許可擅自開挖、回填及鋪路，依法裁罰，要求期限恢復植生，也扣押挖土機，移送地檢署究責。

被裁罰後地主仍持續回填

縣府農業處山坡地保育科表示，何男今年二月申請農業設施容許使用，欲在寶山鄉雞油凸段八分寮小段一一四等地號四筆土地施設農業資材室及農路，但縣府在四月查獲申請人未依計畫施作，擅自於雞油凸段八分寮小段九之二等地號五筆土地開挖整地，削闢邊坡，違規面積達一千二百六十六平方公尺。

疑竊占國有地 移送地檢署

縣府六月間依水保法裁處九萬元，限期改善，卻又接獲民眾陳情，七月間現場稽查發現該案持續回填，且疑竊占國有土地，八月將全案移送地檢署偵辦。

地方人士憂心，三峰路為興築在稜線上的觀光要道，不肖業者卻常以申請農業設施、開闢觀光農場為由，在沿線濫墾濫挖，原本綠油油的山坡變成光禿一片，不僅危害水土保持，破壞自然生態，更因土石方處理利益龐大，違法情事不斷重演，讓寶山淪為「棄土場」。