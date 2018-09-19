〈中部〉潭子聯合辦公大樓 公所、戶政進駐

2018-09-19

〔記者歐素美／台中報導〕潭子聯合辦公大樓昨落成啟用！市長林佳龍表示，潭子聯合辦公大樓旁就是新建的台中市警局，為開放空間，歡迎市民來洽公休憩聊天，也象徵台中市實質的升格，並促進城鄉均衡發展。目前潭子區公所、戶政所及調解委員會皆已進駐，年底前，建設局養工處及路平服務中心也會進入辦公。

占地一．九公頃 昨落成啟用

潭子聯合辦公大樓占地一．九公頃，為地下一層、地上六層建物，市府斥資三億兩千萬元興建，於二○一五年四月十五日動工，歷經近四年才完工啟用。目前一、二樓右側為戶政所，左側為區公所；三樓為潭子區公所使用，四樓為調解委員會、災害應變中心及災民收容中心，五樓為建設局養護工程處，六樓為大禮堂，頂樓的突屋則將做為建設局路平服務中心。

林佳龍表示，潭子是台中新興發展地區，人口超過十萬人，交通便利，尤其縣市合併升格為直轄市後，這裡就是潭子豐原副都心，生活機能很好，有聯合行政大樓，市民洽公方便，公所同仁工作效率也會提升，可提供市民更高品質的服務。

有老樹、停車場等開放空間

林佳龍說，潭子聯合辦公大樓旁就是新建的台中市警局，整體規劃有很多開放空間，有老樹、有停車場，市民前往洽公休憩聊天，就是每天生活的一部分，也象徵台中市實質的升格，並促進城鄉均衡發展；至於舊潭子行政區，因位於火車站前，土地十分寶貴，市府未來將透過都市計畫，規劃做為兼具商業、社福及生活等機能的區塊，不僅有社會住宅，還有托老托幼等機構。