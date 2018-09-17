〈南部〉國家級科教館落腳台南市東區 著重新興科技

2018-09-17

〔記者劉婉君／台南報導〕全國第六座國家級科學教育館將落腳台南！行政院長賴清德昨天「回娘家」帶來好消息，將於東區生產路上原計畫興建台南小巨蛋的文教用地，打造「國立科學教育體驗未來館」結合台南的產學研資源，推廣科學教育。而投入的經費與建設的時程，目前尚在規劃中。

崇明國中旁 占地逾14公頃

教育部十二年國教新課綱新增科技領域，未來各國中、高中及大學學生都要學會程式設計，賴清德昨天率教育部次長姚立德、國發會主委陳美伶等官員南下召開「國立科學教育體驗未來館」記者會，他說，科技實力影響國家競爭力，科技也是未來生活的工具，科學教育體驗場館除了就近服務雲嘉南地區的民眾外，主題也與現有其他五座國家級場館不同，將著重於未來科學的呈現，也可與其他場館相輔相成，服務全台學子。

教育局長陳修平簡報指出，科學教育體驗未來館基地位於東區崇明國中旁、生產路上，占地十四．九二公頃，將以新興科技為核心，分為科技、科學教育、歷史文化、展示、研究、實驗六大主軸，將串連沙崙綠能科學城、南科園區、南市十八所大專院校等，展示包括南科產業、AI產業、青少年科技競技區、AR/VR虛擬實境遊戲區、雲端大數據現代運動健身教室、引進5D體感體驗科技及室內兒童遊戲場等，並讓民眾體驗AI.ROBOT，為一處老少咸宜的互動學習體驗場館。

代理市長李孟諺表示，目前全國五大國家科學場館屬基礎科學、技術原理教育，國立科學教育體驗未來館彌補目前國家科學場館在新興科技領域教育的不足。

賴清德會後參觀海東、億載、大同國小及新興國中的創新科學教學成果，仔細聆聽各校學生的解說，認為學生如果具備科技的工具，未來在各行各業都會更有競爭力。