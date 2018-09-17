〈南部〉群聚感染 三民再增一本土登革熱

2018-09-17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區昨再增一例本土登革熱病例，累計高雄市第七例，此例與第二及第三例居住地距離四百九十五公尺及八十公尺，且三例均感染第二型病毒，研判為社區群聚感染，衛生局表示，此確診病例住在疫情發生地，發病五天仍在社區「趴趴走」，若查明有規避、隱匿疫情，將裁罰六萬至卅萬元。

發病5天仍在社區趴趴走

衛生局表示，新增第七例確診病例，是六十多歲女性，她居住於三民區安發里，本月十日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐等症狀，自行服用退燒藥、沒有就醫，十四日還回台南市佳 里區老家，因症狀未緩解，當晚由家屬陪同至台南市醫院看診。

經醫院抽血檢查登革熱快篩NS1陽性，並被通報疑似登革熱，十五日下午返回高雄，衛生單位安排她住院防蚊隔離，目前收治住院中，十五日疾管署確診本土登革熱。

衛生局疫調發現，此病例無慢性病史、近期無出國史，活動地以住家為主，偶爾至附近超商及公園活動，每週六、日固定回台南佳里區老家的菜園種菜。

居住地離第三例僅80公尺

衛生局指出，此病例居住地離第三例僅八十公尺，本月十日即出現登革熱典型症狀，她因忌諱就醫，發病期間仍在住家、社區活動五日。

衛生局說，上個月底，三民區寶龍、安發里二例疫情，一週前已對此區域全面地毯式孳生源清除，十五日再環境調查安發里，捕獲病媒蚊五隻，查獲卅八個積水容器，其中六個已孳生病媒蚊幼蟲，顯示社區病媒蚊密度仍高，民眾面對疫情的警覺度不足。